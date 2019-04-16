В Омске осудили экстремистов, которые жестоко избивали мигрантов

Один из них получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Суд в Омске во вторник приговорил к длительным срокам лишения свободы троих членов экстремистской группы, обвиняемых в жестоком избиении людей неславянской внешности, один из которых скончался, сообщают прокуратура и Следственное управление СК РФ.

"Суд назначил Никите Федоненко 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Александру Безбородову – 16 лет строгого режима, Регине Микуличевой – шесть лет колонии общего режима. Александр Ланбин из-за истечения срока по преступлению небольшой тяжести освобожден от наказания", - сообщил журналистам представитель прокуратуры региона, отметив, что прокурор просил суд назначить Федоненко 20, Безбородову 17, Микуличевой – восемь, а Ланбину – пять лет колонии.

В свою очередь, Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что члены группы в зависимости от роли и степени участия обвинялись по экстремистской статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности с применением насилия, организованной группой), а также в разбоях, убийстве по мотивам национальной ненависти, причинении легкого вреда здоровью по тем же мотивам.

По данным СК, с 2010 года 23-летний Никита Федоненко - боец ММА, придерживавшийся идеологии преимущества белой расы, - создал в одной из соцсетей страницы, на которых размещал контент, направленный на возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Мосгорсуд вынес приговор серийному маньяку из Узбекистана

"Руководствуясь мотивами национальной ненависти к лицам неславянской национальности, Федоненко познакомился и завербовал в свою группу разделявших его националистические идеи ровесников – Ланбина и Безбородова, создав экстремистское сообщество, в котором отвел себе руководящую роль, а также разработал его цели и задачи, правила проведения силовых акций ("рейдов" и "патрулирования улиц") с предметами, используемыми в качестве оружия (ножи, пневматические винтовки и пистолеты, газовые баллончики со слезоточивым газом, кастеты)", - рассказали в управлении.

По данным ведомства, в 2016 году в ходе "рейдов" молодые люди на улицах Омска нападали на прохожих неславянской внешности, жестоко избивали их и требовали уехать из России. Кроме того, они привлекли к участию в преступлениях 17-летнюю Микульчеву, которая на специально созданной интернет-странице под предлогом оказания интимных услуг договаривалась о встречах с мужчинами неславянской внешности, на которых их затем избивали ее подельники.

"В результате преступных действий обвиняемых были жестоко избиты и ограблены шесть потерпевших, один из которых скончался. Обвиняемые вину не признали, однако следствием скрупулезно были собраны объективные доказательства, в том числе проведено 50 экспертиз: судебно-медицинских, биологических, криминалистических, лингвистических, баллистических и других, материалы следствия составили 18 томов", - добавили в СК.