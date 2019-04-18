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Новорожденный ребенок

В Шахрисабзе мать пыталась продать 10-дневного малыша за 10 млн сумов

CC0 / pixabay
Происшествия
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По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. В Шахрисабзе задержана мать, продавшая своего 10-дневного ребенка, сообщают в Генпрокуратуре.

Гражданка Н.К., проживающая в махалле "Ипак-йули" в Шахрисабзе, была задержана с вещественными доказательствами при написании расписки о добровольной передаче и получении 10 миллионов сумов у гражданки Ж.Р. за продажу своего новорожденного ребенка И.Б., родившегося 8 апреля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Теги:
уголовное дело, Шахрисабз, Узбекистан, Узбекистан, Дети, дети, родители, Родители и дети, Задержание, Происшествие, продажа детей



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