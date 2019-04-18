В Шахрисабзе мать пыталась продать 10-дневного малыша за 10 млн сумов

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. В Шахрисабзе задержана мать, продавшая своего 10-дневного ребенка, сообщают в Генпрокуратуре.

Гражданка Н.К., проживающая в махалле "Ипак-йули" в Шахрисабзе, была задержана с вещественными доказательствами при написании расписки о добровольной передаче и получении 10 миллионов сумов у гражданки Ж.Р. за продажу своего новорожденного ребенка И.Б., родившегося 8 апреля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.