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Изделие насвай

Продававшего насвай детям узбекистанца задержали в Кирове

© Подробно.UZ
Происшествия
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Гражданин Узбекистана реализовывал запрещенное вещество недалеко от школы.

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Кирове задержали гражданина Узбекистана, который продавал школьникам насвай. Об этом сообщили в программе "Место происшествия".

Очевидцы рассказали, что мигрант практически круглосуточно торговал запрещенным веществом возле Центрального рынка. Недалеко от этого места находятся два общеобразовательных учреждения.

Дома у иностранца нашли пять килограммов насвая.

Насвай — некурительное табачное изделие, традиционное для Центральной Азии. Вещество вызывает никотиновую и психическую зависимость.

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Теги:
Центральная Азия, насвай, Узбекистан, Кировская область, Россия



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