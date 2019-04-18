Продававшего насвай детям узбекистанца задержали в Кирове

В прошлом году Усманов занял десятую строчку в списке самых богатых бизнесменов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов.

В Узбекистане вынесена на обсуждение концепция нового Трудового кодекса, принятие которой повлечет за собой важные изменения в жизни миллионов граждан республики, а также сотен тысяч организаций.