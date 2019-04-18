Продававшего насвай детям узбекистанца задержали в Кирове

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Кирове задержали гражданина Узбекистана, который продавал школьникам насвай. Об этом сообщили в программе "Место происшествия".
Очевидцы рассказали, что мигрант практически круглосуточно торговал запрещенным веществом возле Центрального рынка. Недалеко от этого места находятся два общеобразовательных учреждения.
Дома у иностранца нашли пять килограммов насвая.
Насвай — некурительное табачное изделие, традиционное для Центральной Азии. Вещество вызывает никотиновую и психическую зависимость.