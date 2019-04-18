Мужчина пытался провезти в Узбекистан сладость с незаконным "сюрпризом"

Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями СТК "Ташкент-АЭРО" пресекли очередное правонарушение, связанное с незаконным ввозом наркотических средств.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Таможенники пресекли в аэропорту столицы попытку ввоза в республику наркотического средства. Запрещенное вещество было обнаружено в багаже пассажира, прилетевшего в Ташкент из Дели.

Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета, мужчина намеревался провезти в Узбекистан гашиш, а чтобы план удался, замаскировал его под шоколад.

Однако обвести таможенников вокруг пальца не удалось — плитку изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что одна из дурно пахнущих долек весом 2,52 грамма — действительно гашиш.

Мужчине предстоит ответить за содеянное перед законом: возбуждено уголовное дело.