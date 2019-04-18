Узбекистанец нашел в Москве конверт с деньгами и попал под уголовное дело

Мужчину задержали в аэропорту Внуково при попытке улететь на родину. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В аэропорту Шереметьево уборщик забрал конверт с деньгами, который принадлежал пассажирке. Тайное стало явным, когда в полицию обратился отец потерпевшей.

"Мужчина рассказал, что его дочь при перелете транзитным рейсом Сеул – Москва – Санкт-Петербург, предположительно, при прохождении досмотрового контроля в терминале D утратила конверт с денежными средствами в сумме 3,6 тысячи долларов", — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сотрудники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался уборщик — молодой человек родом из Узбекистана.

Парень просто подобрал конверт, который выронила пассажирка, и присвоил его. Искать хозяина денег (а это примерно 230 тысяч рублей) он не стал — вместо этого решил улететь в родную страну.

"Мужчину задержали в аэропорту Внуково при попытке улететь на родину. У подозреваемого изъяли часть денежных средств, принадлежащих потерпевшей. Другую часть изъяли по месту жительства его родственника", — говорится в публикации.

Просто так парня не отпустят. Он арестован, уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Узбекистанцу грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.