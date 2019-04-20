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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

В Оренбургской области нашли останки гражданина Узбекистана

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Генеральное консульство республики в Казани ждет подтверждение произошедшего от местных органов власти.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Оренбургской области в районе поселка Акбулак обнаружили останки человека. Об этом пишет пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщают региональные журналисты, рядом с останками находились телефон и документы, принадлежащие гражданину Узбекистана.

В настоящее время эксперты предполагают, что мужчина замерз, пересекая пешком зимой границу России с Казахстаном.

Генеральное консульство республики в Казани сейчас получает в местных органах власти официальное подтверждение по данному происшествию.

Теги:
Нелегальные мигранты, Узбекистан, Оренбург, Россия



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