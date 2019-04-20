В Оренбургской области нашли останки гражданина Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Оренбургской области в районе поселка Акбулак обнаружили останки человека. Об этом пишет пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщают региональные журналисты, рядом с останками находились телефон и документы, принадлежащие гражданину Узбекистана.
В настоящее время эксперты предполагают, что мужчина замерз, пересекая пешком зимой границу России с Казахстаном.
Генеральное консульство республики в Казани сейчас получает в местных органах власти официальное подтверждение по данному происшествию.