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Девять узбекистанцев, пострадавших в ДТП в Казахстане, доставлены на родину

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (9)
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Тела трёх погибших в аварии находятся в местном морге. Перед отправкой их на родину казахстанская сторона должна провести процедуру официального опознания.

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. Девять граждан Узбекистана, пострадавших в субботу в ДТП в Казахстане, в воскресенье утром доставлены на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Девять граждан Узбекистана, получивших травмы различной тяжести, на реанимобилях были вывезены с территории Казахстана в Бишкек, откуда сегодня утром их доставил в Ташкент специальный борт МЧС", - говорится в сообщении.

ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек
© ОО "ОСА" (Официальная группа)
Мирзиёев создал комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Казахстане

Двое соотечественников после осмотра медиков в сопровождении родственников отправились в Алматы, ещё один пострадавший остаётся в местной больнице.

По данным ведомства, тела трёх погибших в аварии находятся в местном морге.

"В соответствии с действующей процедурой после проведения официального опознания казахстанская сторона обеспечит транспортировку тел погибших до казахстанско-узбекской границы", - добавили в МИД.

В субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне поручил создать правительственную комиссию по оказании помощи пострадавшим в ДТП и доставки тел погибших на родину.

Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (9)
Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, Узбекистан, Казахстан



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