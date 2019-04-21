Девять узбекистанцев, пострадавших в ДТП в Казахстане, доставлены на родину

Тела трёх погибших в аварии находятся в местном морге. Перед отправкой их на родину казахстанская сторона должна провести процедуру официального опознания.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Девять граждан Узбекистана, пострадавших в субботу в ДТП в Казахстане, в воскресенье утром доставлены на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Девять граждан Узбекистана, получивших травмы различной тяжести, на реанимобилях были вывезены с территории Казахстана в Бишкек, откуда сегодня утром их доставил в Ташкент специальный борт МЧС", - говорится в сообщении.

Двое соотечественников после осмотра медиков в сопровождении родственников отправились в Алматы, ещё один пострадавший остаётся в местной больнице.

По данным ведомства, тела трёх погибших в аварии находятся в местном морге.

"В соответствии с действующей процедурой после проведения официального опознания казахстанская сторона обеспечит транспортировку тел погибших до казахстанско-узбекской границы", - добавили в МИД.

В субботу утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне поручил создать правительственную комиссию по оказании помощи пострадавшим в ДТП и доставки тел погибших на родину.