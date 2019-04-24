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Нож в руке

Житель Намангана устроил поножовщину на скотном рынке

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Намангане конфликт между родственниками, причиной которого стали долги, едва не привел к трагедии. Инцидент произошел 21 апреля, сообщили в Генпрокуратуре.

Утром того дня О.М. и М.М. серьезно поругались на скотном рынке. Мужчин разняли. Однако один из них — М.М. — не успокоился. Он напал на О.М. сзади и несколько раз ударил его ножом. Убийство удалось предотвратить посетителям рынка. Злоумышленник сбежал с места происшествия.

Потерпевшего доставили в больницу, его жизни уже ничто не угрожает.

В отношении О.М. в тот же день было возбуждено уголовное дело. Он задержан.

Теги:
поножовщина, Наманган, уголовное дело



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