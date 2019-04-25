В Узбекистане лже-сотрудник прокуратуры вымогал взятку у администратора кафе

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенсткой области задержан водитель, который решил подзаработать, представившись сотрудником Департамента при Генпрокуратуре.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина пришел в кафе, заявил, что он сотрудник Ташкентского областного управления Департамента, и забрал кассовый аппарат и медкнижку. Потому что в заведении, по его словам, невкусная еда и клиентам не выдают чеки.
Управляющий заведения обратился в правоохранительные органы. Мошенника задержали с поличным при получении денег через посредника.
В отношении мужчины и его сообщника возбуждено уголовное дело.
Если вы столкнулись с подобными ситуациями или вымогательством денег со стороны неизвестных лиц, звоните по телефонам доверия 1007 или 71 233 10 07.