В Узбекистане лже-сотрудник прокуратуры вымогал взятку у администратора кафе

В отношении мошенника и его сообщника возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенсткой области задержан водитель, который решил подзаработать, представившись сотрудником Департамента при Генпрокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина пришел в кафе, заявил, что он сотрудник Ташкентского областного управления Департамента, и забрал кассовый аппарат и медкнижку. Потому что в заведении, по его словам, невкусная еда и клиентам не выдают чеки.

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Потом мужчина стал вымогать миллион сумов — грозил, что иначе выпишет штраф.

Управляющий заведения обратился в правоохранительные органы. Мошенника задержали с поличным при получении денег через посредника.

В отношении мужчины и его сообщника возбуждено уголовное дело.

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