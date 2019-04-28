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Дерзкое ограбление: в Ташкенте из авто выкрали несколько миллионов сумов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Злоумышленники воспользовались тем, что мужчина не запер свой автомобиль и не включил сигнализацию. Однако благодаря оперативным действиям правоохранителей воров быстро поймали.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте задержали злоумышленников, которые украли из багажника припаркованного автомобиля сумку с деньгами.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел ночью 26 апреля в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Владелец автомобиля Lacetti оставил незапертым свой автомобиль на улице С.Азимова. Двое мужчин воспользовались этим и украли из багажника 48 миллионов сумов.

В результате принятых мер преступники были установлены и задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 




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