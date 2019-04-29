Автобус с детьми перевернулся и сгорел под Ташкентом – что известно о ЧП

Неизвестно, по какой причине взрослые решили перевозить школьников в ночное время суток. Однако установлено, что ДТП произошло в 2 часа ночи на дороге, ведущей из Бухары в Ташкент. К счастью, никто не погиб.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В ночь с воскресенья на понедельник произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились дети.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, автобус Mercedes, ехавший из Бухары, перевернулся в Ташкентской области из-за лопнувшего колеса.

"В результате в салоне начался пожар. В автобусе находилось 53 человека, в том числе 37 школьников. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП семь человек получили травмы разной степени тяжести, двое размещены в Уртачирчикской районной больнице, пять пассажиров были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

По данным МЧС, в автобусе находились 37 школьников 31-й общеобразовательной школы Паркентского района, три педагога этой же школы, десять родителей и трое водителей.