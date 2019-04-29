Массовая авария в Германии: 50 машин всмятку

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. На автобане в Восточной Германии столкнулись более 50 автомашин.
Как сообщает дорожная полиция страны, авария произошла из-за гололедицы и града. Водители просто не справились с управлением в тяжелых погодных условиях.
Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
В результате происшествия пострадали около 25 человек, из которых четверо – в тяжелом состоянии.
Сообщается, что некоторых автовладельцев зажало в салоне автомобиля и извлечь их оттуда смогли только прибывшие на место спасатели.
В настоящее время движение по автобану временно остановлено в обоих направлениях.