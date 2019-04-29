Массовая авария в Германии: 50 машин всмятку

Тяжелые погодные условия и гололедица стали причиной столкновения сразу 50 автомобилей на трассе в Германии.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. На автобане в Восточной Германии столкнулись более 50 автомашин.

Как сообщает дорожная полиция страны, авария произошла из-за гололедицы и града. Водители просто не справились с управлением в тяжелых погодных условиях.

Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.

В результате происшествия пострадали около 25 человек, из которых четверо – в тяжелом состоянии.

Сообщается, что некоторых автовладельцев зажало в салоне автомобиля и извлечь их оттуда смогли только прибывшие на место спасатели.

В настоящее время движение по автобану временно остановлено в обоих направлениях.