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Машина скорой помощи

В МЧС рассказали о состоянии детей, попавших в аварию под Ташкентом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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По данным спасателей, жизни школьников ничего не угрожает. Получившие травмы дети находятся под наблюдением врачей, несколько человек уже выписали из стационара.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Состояние детей, пострадавших сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии под Ташкентом, стабильное. Об этом рассказали Sputnik Узбекистан в пресс-службе МЧС республики.

По данным ведомства, двое школьников, которые были доставлены в Уртачирчикскую районную больницу, уже выписаны домой.

Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник произошло ДТП с участием автобуса Mercedes, ехавшего из Бухары в столицу.

В пути у автобуса лопнуло колесо, из-за этого началось возгорание в салоне.

В автобусе находилось 53 человека, в том числе 37 школьников. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы.

В результате ДТП семь человек получили травмы разной степени тяжести, двое размещены в Уртачирчикской районной больнице, пятеро пассажиров были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Теги:
дети, ДТП, Ташкент



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