Разъяренный мужчина жестоко убил узбекистанку в магазине – страшные кадры

Женщина работала кассиршей в сетевом магазине под Тулой. Разъяренный покупатель более двадцати раз ударил ее ножом и скрылся.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В понедельник, 29 апреля, в городе Узловая под Тулой (Россия) произошло жестокое убийство, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Мужчина, вооруженный ножом, вошел в магазин "Пятерочка" и напал на кассиршу в торговом зале. В общей сложности он ударил женщину 21 раз, после чего скрылся.

От полученных ран женщина скончалась в реанимации. По данным местных СМИ, погибшая была уроженкой Узбекистана, у нее осталось трое детей.

По горячим следам преступник был задержан. Им оказался 34-летний местный житель. Он пытался спрятаться в садовом кооперативе на окраине города.

По информации ИА "Тульские новости", убийца и его жертва были соседями, и между ними регулярно возникали конфликты. Мужчина угрожал женщине и ее детям, и она незадолго до убийства написала на него заявление в полицию.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи совместно с криминалистом Следственного управления проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшей.