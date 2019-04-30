Титулованную гимнастку в Москве попытался изнасиловать таксист-мигрант

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Москве таксист напал на свою пассажирку, избил ее и попытался изнасиловать.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве, инцидент произошел в ночь на 27 апреля.
Пострадавшая сумела вырваться и убежать. Однако в автомобиле злоумышленника осталась ее сумка, в которой находились мобильный телефон, деньги и ключи от квартиры.
По данным "Пятого канала", девушка оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике, призером в командном первенстве России, а также абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.
По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина. СМИ отмечают, что преступник – уроженец Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование и краже.