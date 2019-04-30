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Такси

Титулованную гимнастку в Москве попытался изнасиловать таксист-мигрант

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Предполагаемого злоумышленника уже задержали. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Москве таксист напал на свою пассажирку, избил ее и попытался изнасиловать.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве, инцидент произошел в ночь на 27 апреля.

Пострадавшая сумела вырваться и убежать. Однако в автомобиле злоумышленника осталась ее сумка, в которой находились мобильный телефон, деньги и ключи от квартиры.

По данным "Пятого канала", девушка оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике, призером в командном первенстве России, а также абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина. СМИ отмечают, что преступник – уроженец Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование и краже.

Теги:
преступление, Задержание, Изнасилование, Москва



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