Массовое ДТП в Ташкенте: автомобили всмятку

В Ташкенте произошло серьезное ДТП с тремя авто, по счастливой случайности обошлось без жертв.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Вечером в понедельник, 29 апреля, в Ташкенте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Фото: DRIVERS.UZ / telegram Массовое ДТП в Мирабадском районе Ташкента

Авария произошла на пересечении улиц Мехржон и Бонакатий в Мирабадском районе.

"37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Chevrolet Spark и автомобилем ВАЗ-2108" – говорится в сообщении ведомства.

Фото: DRIVERS.UZ / telegram Сразу три автомобиля столкнулись на пересечении улиц

По данным сотрудников ДПС, водитель Cobalt, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил автомобили, ехавшие по основной дороге.

В результате ДТП виновник аварии получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.