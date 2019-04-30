Массовое ДТП в Ташкенте: автомобили всмятку

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Вечером в понедельник, 29 апреля, в Ташкенте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
Авария произошла на пересечении улиц Мехржон и Бонакатий в Мирабадском районе.
"37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Chevrolet Spark и автомобилем ВАЗ-2108" – говорится в сообщении ведомства.
По данным сотрудников ДПС, водитель Cobalt, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил автомобили, ехавшие по основной дороге.
В результате ДТП виновник аварии получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.