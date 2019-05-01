Начальник отделения страховой компании "Узбекинвест" попался на взятке

За одобрение на выдачу кредита мужчина требовал у предпринимателя 4 тысяч долларов. Однако был задержан с поличным.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Начальник Каршинского городского отдела Национальной страховой компании "Узбекинвест" Собир Каримов задержан с поличным при получении взятки.

Как сообщает УзА, он потребовал от предпринимателя денежные средства в размере 4 тысяч долларов за содействие в получении кредита.

"Кашкадарьинский предприниматель обратился в коммерческий банк для получения кредита (1 млрд сумов) для строительства в Карши холодильной камеры. Ему объяснили, что, согласно установленному порядку, для получения кредита в банке сначала следует обратиться в страховую компанию. При встрече начальник отдела национальной страховой компании "Узбекинвест" потребовал от предпринимателя 4 тысячи долларов для оказания содействия при получении кредита", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области задержали его с поличным при получении денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется следствие.