Подполковник колонии под Ташкентом найден повешенным

Оперативный сотрудник колонии-поселения в Зангиатинском районе надйен повешенным в своем служебном кабинете.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Подполковник Асомходжа Аброров, работавший старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска колонии-поселения №42 в Зангиатинском районе Ташкентской области, был найден повешенным в своем рабочем кабинете.

Его тело обнаружили в ночь с 26 по 27 апреля, пишет Газета.UZ со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Указывается, что Аброров (1982 года рождения) повесился на ремне служебной формы.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила в результате механической асфиксии, повреждения головного мозга и отека легких, вызванного удушением.

Местные СМИ пишут, что подполковник страдал депрессией, и вследствие этого совершил самоубийство. Однако официальной информации о причинах этого не поступало.

Ташкентская специализированная прокуратура проводит доследственную проверку по факту самоубийства.