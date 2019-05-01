Узбекистанка пожаловалась на избиения пациентов в психбольнице – реакция ГУВД

Правоохранители прокомментировали обращение женщины, которая рассказала, что медперсонал психиатрической больницы избили ее мужа.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Правоохранительные органы в узбекской столице начали доследственную проверку по факту избиения пациентов в Ташкентской психбольнице.

Ранее в Сети было опубликовано обращение женщины, муж которой находится на лечении в Ташкентской городской клинической психиатрической больнице. В своем обращении она сообщила о жестоком обращении медперсонала с пациентами. Это сообщение прокомментировали в ГУВД.

"Ранее, 25 апреля, нам уже поступало сообщение от гражданина, являющегося родственником вышеуказанного пациента. По словам пациента, медработник больницы нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.

По данному обращению ведется доследственная проверка, по результатам которой будут приняты меры, предусмотренные законом. Данное обращение взято под контроль прокуратуры Ташкента, подчеркнули в ГУВД.