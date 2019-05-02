Очередной мошенник, обещавший за деньги устроить в вуз, задержан в Термезе

Аферист требовал в виде вознаграждения 4 тысячи долларов. Взамен обещал устроить молодого человека на обучение на экономический факультет Термезского государственного университета.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным узбекистанца, который обещал за денежное вознаграждение устроить молодого человека на учебу в один из вузов страны.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, сотрудники Джаркурганского районного отдела задержали гражданина Э.Т. в момент получения взятки в размере 4 тысяч долларов от гражданина С.Э.

Взамен преступник взялся устроить его племянника на экономический факультет Термезского государственного университета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.

Ранее стало известно о задержании начальника Каршинского городского отдела Национальной страховой компании "Узбекинвест" Собира Каримова при получении взятки.