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Следственный изолятор, архивное фото

Очередной мошенник, обещавший за деньги устроить в вуз, задержан в Термезе

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Аферист требовал в виде вознаграждения 4 тысячи долларов. Взамен обещал устроить молодого человека на обучение на экономический факультет Термезского государственного университета.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным узбекистанца, который обещал за денежное вознаграждение устроить молодого человека на учебу в один из вузов страны.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, сотрудники Джаркурганского районного отдела задержали гражданина Э.Т. в момент получения взятки в размере 4 тысяч долларов от гражданина С.Э.

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Взамен преступник взялся устроить его племянника на экономический факультет Термезского государственного университета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.

Ранее стало известно о задержании начальника Каршинского городского отдела Национальной страховой компании "Узбекинвест" Собира Каримова при получении взятки.

Теги:
Взяточничество, взятка, Термез



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