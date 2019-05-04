Автобус насмерть сбил двух человек на остановке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Пассажирский автобус сбил насмерть двух человек, в том числе подростка, на остановке в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

По данным пресс-службы, в пятницу в 14.30 (12.30 мск) на остановке общественного транспорта "Чинни-бозор" пассажирский автобус Mercedes-Benz совершил наезд на двух пешеходов. Уточняется, что произошло самопроизвольное движение автобуса.

"Проехав приблизительно 10 метров, автобус правым передним колесом заехал в бетонный лоток и остановился. В результате ДТП пешеходы, 14-летняя девушка и женщина, личность которой устанавливается, скончались на месте", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причины ДТП устанавливаются.