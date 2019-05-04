11:29 04 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Машина скорой помощи в Ташкенте

Автобус насмерть сбил двух человек на остановке в Ташкенте

Sputnik / Стрингер
Происшествия
Получить короткую ссылку
208 0 0

Женщина и 14-летняя девушка скончались на месте.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Пассажирский автобус сбил насмерть двух человек, в том числе подростка, на остановке в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

По данным пресс-службы, в пятницу в 14.30 (12.30 мск) на остановке общественного транспорта "Чинни-бозор" пассажирский автобус Mercedes-Benz совершил наезд на двух пешеходов. Уточняется, что произошло самопроизвольное движение автобуса. 

"Проехав приблизительно 10 метров, автобус правым передним колесом заехал в бетонный лоток и остановился. В результате ДТП пешеходы, 14-летняя девушка и женщина, личность которой устанавливается, скончались на месте", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причины ДТП устанавливаются.

По теме

Житель Ташкента насмерть разбился на скутере
В МЧС рассказали о состоянии детей, попавших в аварию под Ташкентом
Массовое ДТП в Ташкенте: автомобили всмятку
Теги:
ДТП, автобус, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Мадонна
Как стареют кумиры: фото любимых артистов из "прошлого"
Собака и лимон
Реакция собаки на лимон - смешное видео
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054