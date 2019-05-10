Узбекский студент погиб в Сеуле во время пожара в квартире

В результате пожара один узбекистанец скончался на месте, другой получил ожоги второй степени и доставлен в госпиталь.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. В одной из квартир Сеула, где находились студенты из Узбекистана произошел пожар, сообщает пресс-служба МИД.

"9 мая 2019 года ориентировочно в 14:30 по местному времени в Сеуле в квартире, где находились студенты из Узбекистана Мутал Юлдашев (1997 г.р.) и Фаррух Муминов (1996 г.р.), произошел пожар, в результате которого последний скончался на месте. М.Юлдашев получил ожоги второй степени и доставлен в госпиталь Ханиль для оказания экстренной медпомощи", - говорится в сообщении.

По словам МИД, уже проведено опознание с участием консула и близких друзей. Сотрудники диппредставительства также посетили узбекистанца Юлдашева, состояние которого врачами пока оценивается как тяжелое.

Ведется следствие, ситуация на контроле Посольства.