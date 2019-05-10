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Пожарные и спасатели МЧС РФ

На литейном заводе в Ташкенте произошел пожар

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Известно, что в цистерне с мазутом возникла утечка, затем возник пожар, сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного заводу пожаром.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Мазут, вытекший из цистерны, привел к пожару на литейно-механическом заводе в Ташкенте, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным пресс-службы, в 13.25 (11.25 мск) на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ДП "Литейно-механический завод" в Бектемирском районе Ташкента.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников службы пожарной безопасности пожар был ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Известно, что в цистерне с мазутом возникла утечка, затем возник пожар, сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного заводу пожаром.

ГУВД Ташкента еще раз напомнила жителям столицы о правилах пожарной безопасности.

Теги:
Происшествие, завод, Пожар, пожар, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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