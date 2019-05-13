Мошенник продал чужой участок в Ташкенте за 100 тысяч долларов

Мошенник взял кругленькую сумму за оформление на его имя 195 гектаров земли на арендной основе в Паркентском районе при содействии своих знакомых.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Ташкенте был задержан мошенник, который присвоил себе 100 тысяч долларов, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.

"В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов Республики Узбекистан в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента был задержан Г.К., проживающий на улице М.Юсуфа, при получении путем мошенничества 100 000 долларов у гражданина М.М., проживающего в Кибрайском районе", - говорится в сообщении.

Известно, что мошенник взял кругленькую сумму за оформление на его имя 195 гектаров земли на арендной основе в Паркентском районе при содействии своих знакомых.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, буквально пару дней назад другой мошенник в Ташкенте был пойман, когда обманул знакомого на крупную сумму, пообещав ему работу в Японии.

В Ташкенте мошенник обманул доверчивого знакомого на крупную сумму >>

Мужчина обманным путем вошел к потерпевшему в доверие, взял у него 6,2 тысячи долларов США и 4,5 миллиона сумов, но так и не выполнил обещание. Деньги он потратил на свои нужды.