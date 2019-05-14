Любовь вдребезги: муж до смерти избил жену фарфоровой посудой

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Пьяные муж и жена в Самаркандском районе поссорились, после чего мужчина избил женщину до смерти, пишет МВД Узбекистана.

"Тринадцатого мая 41-летний мужчина, проживающий в махалле "Янгижой", в пьяном состоянии в ходе возникшего скандала нанес удары кулаками и фарфоровой посудой своей 40-летней пьяной супруге", – говорится в сообщении.

Женщина скончалась от полученных травм, преступник задержан.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, вчера в Узбекистане опубликован новый законопроект "О защите женщин от притеснений и насилия".

Законопроект направлен на защиту женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

Охранный ордер: в Узбекистане опубликован проект закона о защите женщин >>

По словам Комитета женщин Узбекистана, также очень важной мерой для профилактики насилия станет введение охранных ордеров, которые состоят в письменном уведомлении лица, совершившего притеснение и насилие, о недопустимости в дальнейшем такого поведения и предупреждении об ответственности за совершение правонарушения.

Теперь физические и юридические лица вправе информировать уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия, а также органы самоуправления граждан и другие негосударственные некоммерческие организации о лицах с антисоциальным поведением, а также лицах, склонных к совершению насилия или совершивших его в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях.