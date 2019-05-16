Автобус перевернулся в Самарканде: свыше 20 человек пострадали

В больнице до сих пор находятся шестеро человек, в том числе дети.

ТАШКЕНТ, 16 мая -Sputnik. В Самарканде на улице Дагбидской перевернулся пассажирский автобус №404 после столкновения с легковушкой, передает stv.uz со ссылкой на пресс-службу УБДД УВД по региону.

По информации правоохранителей, 27-летний водитель "Спарка" выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

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"В результате столкновения автобус наехал на авто и перевернулся на бок. Оба водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в Самаркандский филиал центра экстренной медицинской помощи", - сообщает издание.

По неофициальным данным врачей, всего в аварии пострадало 23 человека, шестеро из которых сейчас пребывают в отделениях травматологии, нейрохирургии и детской хирургии. Остальных пострадавших после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

Напомним, в апреле автобус с детьми перевернулся и сгорел под Ташкентом. Все пассажиры в оперативном режиме были эвакуированы. Обошлось без жертв.