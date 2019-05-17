14:44 17 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Машина скорой помощи

В Узбекистане лихач насмерть сбил двух женщин, поливавших цветы у дороги

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
113 0 0

Водитель не справился с управлением и на скорости сбил работниц, которые занимались благоустройством придорожной территории.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. В Асакинском районе Андижанской области автомобиль наехал на трех работниц управления благоустройства, которые поливали цветы у дороги. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Автобус перевернулся в Самарканде
© STV
Автобус перевернулся в Самарканде: свыше 20 человек пострадали

Уточняется, что водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением и на полном ходу сбил женщин.
Одна женщина умерла на месте происшествия, другая скончалась уже в больнице. Третья пострадавшая госпитализирована.

Следственное отделение ОВД Асакинского района возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, повлекшее человеческие жертвы". Согласно этой статье, лихачу может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Следователи направили в управление занятости Андижанской области предписание об организации служебной проверки по факту соблюдения правил охраны труда при привлечении женщин к работе по поливу на указанном участке дороги.

Теги:
ДТП, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный вид на минареты с сада
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото
Coca-Cola
Найди хотя бы одно отличие: как в Узбекистане "делают" рекламу - видео
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054