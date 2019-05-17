В Узбекистане лихач насмерть сбил двух женщин, поливавших цветы у дороги

Водитель не справился с управлением и на скорости сбил работниц, которые занимались благоустройством придорожной территории.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. В Асакинском районе Андижанской области автомобиль наехал на трех работниц управления благоустройства, которые поливали цветы у дороги. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Уточняется, что водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением и на полном ходу сбил женщин.

Одна женщина умерла на месте происшествия, другая скончалась уже в больнице. Третья пострадавшая госпитализирована.

Следственное отделение ОВД Асакинского района возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, повлекшее человеческие жертвы". Согласно этой статье, лихачу может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Следователи направили в управление занятости Андижанской области предписание об организации служебной проверки по факту соблюдения правил охраны труда при привлечении женщин к работе по поливу на указанном участке дороги.