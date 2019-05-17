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Здание МИД Узбекистана

МИД Узбекистана осудил атаку дронов на нефтепровод в Саудовской Аравии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Беспилотники, начиненные взрывчаткой, повредили насосные станции.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. МИД Узбекистана осудил произошедшее нападение дронов на две нефтяные насосно-компрессорные станции, принадлежащие саудовской государственной компании Saudi Aramco.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что во время атаки жизнь работников нефтяной станции оказалась под угрозой.

Министерство призвало общественность больше не допускать подобных происшествий, которые отрицательно влияют на поставки нефти и развитие мировой экономики в целом.

Накануне министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что нефтепровод подвергся атаке с начиненных взрывчаткой беспилотников, в результате чего были повреждены две насосные станции, подачу нефти в нефтепровод приостановили. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) после атаки на нефтепровод пригрозило королевству новыми нападениями на важные объекты.

Теги:
Нефть, МИД России, Узбекистан, Саудовская Аравия



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