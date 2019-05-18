Две женщины погибли в ДТП под Ташкентом – подробности ЧП

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Смертью пассажирок легкового автомобиля закончилась авария в Ташкентской области.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 17 мая, в Янгиюльском районе Ташкентской области.
На 827 километре дороги М-39 Ташкент-Термез 23-летний С.Ж., управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, врезался в припаркованный из-за технической неисправности грузовой автомобиль МАЗ-509А.
"В результате пассажирки автомобиля Cobalt - 44-летняя З.М. и 46-летняя С.Х., проживающие в Сурхандарьинской области, получили серьезные травмы и скончались на месте. Сам водитель доставлен в больницу, а двум другим его пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.