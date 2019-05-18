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Две женщины погибли в ДТП под Ташкентом – подробности ЧП

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Молодой мужчина не справился с управлением своего автомобиля и врезался в большегруз. В результате трое человек пострадали, а две женщины получили увечья, несовместимые с жизнью.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Смертью пассажирок легкового автомобиля закончилась авария в Ташкентской области.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 17 мая, в Янгиюльском районе Ташкентской области.

На 827 километре дороги М-39 Ташкент-Термез 23-летний С.Ж., управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, врезался в припаркованный из-за технической неисправности грузовой автомобиль МАЗ-509А.

"В результате пассажирки автомобиля Cobalt - 44-летняя З.М. и 46-летняя С.Х., проживающие в Сурхандарьинской области, получили серьезные травмы и скончались на месте. Сам водитель доставлен в больницу, а двум другим его пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
авария, смерть, Происшествие, ДТП, Ташкентская область



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