13:12 20 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Нож в руке

За что убили семью из Самаркандской области — подозреваемые задержаны

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
Получить короткую ссылку
166102

Мужчины похитили 22 миллиона сумов и дорогой телефон, и отвезли всех членов семьи на территорию села Бокичигатой махаллинского схода граждан "Дустлик".

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Четыре мужчины, подозреваемые в убийстве семьи из пяти человек, задержаны в Самаркандской области, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

"Задержаны четверо безработных Г. Т. (1981 г. р.), Ж. У. (1993), Ш. Э. (1995) и Х. Н.(1996), проживающих в той же махалле, что и жертвы", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 15 мая в Кушрабатсом районе сотрудники МВД нашли минивэн Damas с телами мужчины, женщины и троих их сыновей.

Милиция
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Самаркандской области убита семья из пяти человек - тела найдены в авто
Позже было установлено, что четверо мужчин в ту же ночь проникли в дом А. Х. и нанесли металлическими предметами, принесенными с собой, удары в области головы и лицевой части спящих членов семьи.

После чего мужчины похитили 22 миллиона сумов и дорогой телефон, и отвезли всех членов семьи на территорию села Бокичигатой махаллинского схода граждан "Дустлик".

В МВД у задержанных изъяли орудия преступления, деньги, мобильный телефон и другие доказательства, подтверждающие совершение ими преступления.

Возбуждено уголовное дело, предварительное следствие продолжается.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Прокуратура, задержание преступников, Задержание, воры, вор, Убийство, Происшествие, Самаркандская область, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вспомнить все: как изменился Московский метрополитен за 84 года
Sky rurnning в горах Чимгана: кто оказался самым выносливым - видео
Дрожь в ногах и тяжелое дыхание: турнир Sky running на Чимгане — видео
Кем были пророки
Чем занимались пророки, упомянутые в Коране

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054