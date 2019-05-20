За что убили семью из Самаркандской области — подозреваемые задержаны

Мужчины похитили 22 миллиона сумов и дорогой телефон, и отвезли всех членов семьи на территорию села Бокичигатой махаллинского схода граждан "Дустлик".

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Четыре мужчины, подозреваемые в убийстве семьи из пяти человек, задержаны в Самаркандской области, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

"Задержаны четверо безработных Г. Т. (1981 г. р.), Ж. У. (1993), Ш. Э. (1995) и Х. Н.(1996), проживающих в той же махалле, что и жертвы", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 15 мая в Кушрабатсом районе сотрудники МВД нашли минивэн Damas с телами мужчины, женщины и троих их сыновей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Самаркандской области убита семья из пяти человек - тела найдены в авто

Позже было установлено, что четверо мужчин в ту же ночь проникли в дом А. Х. и нанесли металлическими предметами, принесенными с собой, удары в области головы и лицевой части спящих членов семьи.

После чего мужчины похитили 22 миллиона сумов и дорогой телефон, и отвезли всех членов семьи на территорию села Бокичигатой махаллинского схода граждан "Дустлик".

В МВД у задержанных изъяли орудия преступления, деньги, мобильный телефон и другие доказательства, подтверждающие совершение ими преступления.

Возбуждено уголовное дело, предварительное следствие продолжается.