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В сеульском госпитале скончался студент из Узбекистана

Sputnik
Происшествия
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Молодой человек находился с тяжелыми ожогами в больнице с 9 мая.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В сеульском госпитале "Ханиль" умер узбекский студент Мутал Юлдашев. Об этом передает пресс-служба МИД республики.

Узбекистанец поступил в больницу с ожогами второй степени 9 мая после пожара в квартире. Друг студента погиб в тот же день, а за жизнь Мутала врачи боролись 10 дней. Все это время отец и брат погибшего находились в клинике и надеялись, что Мутал пойдет на поправку.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким Мутала Юлдашева.

Сейчас посольство Узбекистана в Корее оказывает помощь для отправки тела погибшего на родину.

Южнокорейская сторона пока выясняет обстоятельства пожара.

Теги:
Сеул, Южная Корея, Узбекистан



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