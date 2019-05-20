В сеульском госпитале скончался студент из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В сеульском госпитале "Ханиль" умер узбекский студент Мутал Юлдашев. Об этом передает пресс-служба МИД республики.
Узбекистанец поступил в больницу с ожогами второй степени 9 мая после пожара в квартире. Друг студента погиб в тот же день, а за жизнь Мутала врачи боролись 10 дней. Все это время отец и брат погибшего находились в клинике и надеялись, что Мутал пойдет на поправку.
Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким Мутала Юлдашева.
Сейчас посольство Узбекистана в Корее оказывает помощь для отправки тела погибшего на родину.
Южнокорейская сторона пока выясняет обстоятельства пожара.