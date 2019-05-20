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Мужчина в наручниках

В Ташкенте задержали продавцов ртути

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Всего правоохранителям удалось изъять 17 килограммов опасного вещества.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Чиланзарском и Сергелийском районах задержали продавцов ртути. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте
Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз
Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте

На территории Чиланзарского района двоих арестовали с поличным: они пытались реализовать 12 килограммов опасного вещества за 12 тысяч долларов. Задержание произошло, когда "подставное" лицо передавало преступником предоплату в размере семи тысяч долларов.

К тому же, в Сергелийском районе арестован гражданин Р.Т. при попытке продажи пяти килограммов ртути за пять тысяч долларов.

В настоящее время по данным правонарушениям ведутся таможенные проверки.

Теги:
ртуть, Ташкент, Узбекистан



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