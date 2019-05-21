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Задержание преступника

В Ташкенте мужчина дал отпор бандитам, которые напали на семью его соседа

ФСБ РФ
Происшествия
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Мужчина обратил в бегство преступников, которые чуть не задушили супругу и дочь соседа.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента мужчина дал отпор троим бандитам, которые ворвались в дом его соседа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Уточняется, что 37-летний С.Г., 27-летний С.М. и 29-летний Ж.М. напали на семью С.Г.. Преступники начали душить жену и дочь хозяина дома, требуя деньги и ценности.

Однако А.Е., услышав крики и шум у соседей, прибежал на помощь. Злоумышленники хотели избить А.Е., но тот дал отпор бандитам и причинил телесные повреждения одному из них.

В итоге сосед обратил в бегство преступников и таким образом спас семью С.Г..

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, ограбление, грабеж, Ташкент, Узбекистан



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