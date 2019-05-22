12:48 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019

Во Владимирской области уничтожили двоих боевиков

Национальный антитеррористический комитет
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0

Бандиты планировали атаку в месте массового скопления людей.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В городе Кольчугино Владимирской области уничтожили двоих боевиков, которые хотели устроить теракт. Об этом передает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее появилась информация, что в частном доме в Кольчугино заблокировали бандитов, которые пытались совершить теракт. В городе объявили режим контртеррористической операции (КТО).

"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов", — уточняется в сообщении комитета.

Также, по данным оперативного штаба НАК, ликвидированные бандиты были участниками одной из террористических организаций. Они общались с эмиссарами за границей, по заданию которых должны были устроить террористическую атаку в месте массового скопления людей.

По теме

МВД Узбекистана уничтожило "боевиков" на границе с Афганистаном
МВД Афганистана заявило о ликвидации одного из главарей ИГ
Центральноазиатский транзит ИГ*: как сегодня вербуют экстремистов
Теги:
Боевики, Террористы, Владимирская область, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первый турнир по скоростному восхождению Skyrunning в Ташкентской области
Покорители вершин: как прошел турнир по скайраннингу в Ташкентской области
Дело в трубе
Круглосуточно и без выходных: как строят "Северный поток – 2" – видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054