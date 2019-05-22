Во Владимирской области уничтожили двоих боевиков

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В городе Кольчугино Владимирской области уничтожили двоих боевиков, которые хотели устроить теракт. Об этом передает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее появилась информация, что в частном доме в Кольчугино заблокировали бандитов, которые пытались совершить теракт. В городе объявили режим контртеррористической операции (КТО).

"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов", — уточняется в сообщении комитета.

Также, по данным оперативного штаба НАК, ликвидированные бандиты были участниками одной из террористических организаций. Они общались с эмиссарами за границей, по заданию которых должны были устроить террористическую атаку в месте массового скопления людей.