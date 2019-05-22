В Узбекистане предотвратили контрабанду "синтетики" из Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Узбекские правоохранители предотвратили нелегальный ввоз партии психоактивных веществ в особо крупном размере из Кыргызстана сообщила пресс-служба СГБ республики.
Уточняется, что на посту Наманган была остановлена машина Chevrolet Cobalt, которой управлял житель Наманганской области.
"В багажном отделении были обнаружены 16 814 штук психоактивных препаратов "Регапен" и "Лирика", которые изъяли в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В ходе допроса задержанный рассказал, что таблетки попали в республику из Кыргызстана и предназначались для сбыта в Ташкенте.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Также принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.