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Мужчина в наручниках

В Узбекистане предотвратили контрабанду "синтетики" из Кыргызстана

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Сейчас правоохранители ищут других лиц, причастных к контрабанде.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Узбекские правоохранители предотвратили нелегальный ввоз партии психоактивных веществ в особо крупном размере из Кыргызстана сообщила пресс-служба СГБ республики.

Уточняется, что на посту Наманган была остановлена машина Chevrolet Cobalt, которой управлял житель Наманганской области.

"В багажном отделении были обнаружены 16 814 штук психоактивных препаратов "Регапен" и "Лирика", которые изъяли в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В ходе допроса задержанный рассказал, что таблетки попали в республику из Кыргызстана и предназначались для сбыта в Ташкенте.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Также принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.

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Теги:
Наманган, Ташкент, контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан



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