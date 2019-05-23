12:03 23 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Ребенок

Женщина в Навоийской области продала своего ребенка за 15 млн сумов

УзА
Происшествия
Получить короткую ссылку
17901

Женщина была поймана при получении денег, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Навоийской области женщина собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов, сообщает УзА.

"Гражданка Ш.Н. задержана с вещественными доказательствами при получении 15 миллионов сум от гражданки Г.М. за продажу своего ребенка", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Напомним, в апреле в Шахрисабзе была задержана мать, продавшая своего 10-дневного ребенка, а в Ташкенте родители пытались продать трехмесячного малыша за 300 долларов.

Теги:
Навоийская область, Узбекистан, Узбекистан, родители, дети, продажа детей, Продажа, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054