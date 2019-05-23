Женщина в Навоийской области продала своего ребенка за 15 млн сумов

Женщина была поймана при получении денег, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Навоийской области женщина собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов, сообщает УзА.

"Гражданка Ш.Н. задержана с вещественными доказательствами при получении 15 миллионов сум от гражданки Г.М. за продажу своего ребенка", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Напомним, в апреле в Шахрисабзе была задержана мать, продавшая своего 10-дневного ребенка, а в Ташкенте родители пытались продать трехмесячного малыша за 300 долларов.