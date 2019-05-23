Правила не писаны: в Ташкенте проучили еще одного лихача

Легкомысленным водителям стоит помнить о существовании смартфонов и видеорегистраторов. Сегодня нарушил — завтра стал "звездой" Facebook.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкенте приняты меры в отношении водителя автомобиля марки "Нексия-3", выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

О правонарушении стало известно благодаря другому автомобилисту, который заснял маневр на видеорегистратор, а потом опубликовал ролик на странице "ГУВД: Диалог с населением (Ташкент)" в Facebook. По его словам, после выезда на встречную полосу машина заехала на парковку хокимията Юнусабадского района.

"Сотрудники УБДД ГУВД города Ташкента рассмотрели данное обращение, и 23 мая в отношении 35-летнего водителя данного автомобиля Музаффара У. был составлен протокол", — сообщили в ГУВД.