Воронежец изготовил фальшивые документы для 50 мигрантов

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Воронежской области задержан местный житель, которого подозревают в организации незаконной миграции. Как сообщили в пресс-службе МВД России, он изготавливал поддельные документы для иностранцев.

"Установлено, что злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов, дающих право на проживание и работу в Российской Федерации. Часть документов являлись поддельными либо содержали в себе недостоверные сведения", — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что воронежец успел "легализовать" более пятидесяти мигрантов.

При обыске у него нашли паспорта иностранцев, а также копии и оригиналы различных документов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.