23:20 24 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Нелегальные мигранты

Воронежец изготовил фальшивые документы для 50 мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
Получить короткую ссылку
40 0 0

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Воронежской области задержан местный житель, которого подозревают в организации незаконной миграции. Как сообщили в пресс-службе МВД России, он изготавливал поддельные документы для иностранцев.

"Установлено, что злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов, дающих право на проживание и работу в Российской Федерации. Часть документов являлись поддельными либо содержали в себе недостоверные сведения", — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что воронежец успел "легализовать" более пятидесяти мигрантов.

При обыске у него нашли паспорта иностранцев, а также копии и оригиналы различных документов. 

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Теги:
МВД России, уголовное дело, подделка документов, Воронеж, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054