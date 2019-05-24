В Ташкенте разыскивают без вести пропавшего мужчину

Его в последний раз видели 23 февраля на рынке "Янгиобод" в Яшнабадском районе.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте идет розыск без вести пропавшего мужчины — Салимова Бахтиёра Нигматовича 1948 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В последний его видели 23 февраля на рынке "Янгиобод" в Яшнабадском районе.

Приметы: рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы черные, есть залысины, лицо круглое, глаза черные, нос крупный, уши средние. Носит усы.

Мужчина был одет в синюю куртку, джинсы кремового цвета, черный пиджак, черную шапку, белый шарф, обувь черного цвета.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Бахтиёра Салимова, звоните: 102, 71-273-93-28, 71-278-58-40, 71-273-20-40.