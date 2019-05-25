12:38 25 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Наручники

Аферист продавал место на Фархадском рынке за 15 тысяч долларов

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
16610

Мужчину задержали с поличным в момент получения денежных средств.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Оперативники в Ташкенте задержали мужчину, обещавшего выделить место на рынке за 15 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в своем Telegram-канале, оперативное мероприятие провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Женщина в наручниках
Sputnik / Павел Лисицын
Аферистка из Бухары выманила у мужчины 152 миллиона сумов

"Гражданин М.М. был задержан с вещественными доказательствами при получении путем мошенничества 15 тысяч долларов от предпринимателей К.Ю. и А.Ш. взамен на приобретение места для торговли на рынке "Фарход дехкон бозори» Учтепинского района", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что ранее гражданин М.М. уже получил путем мошенничества 1800 долларов взамен на нострификацию дипломов двух граждан, обучавшихся за рубежом.

По данному факту в отношении М.М. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса стан, ведутся следственные действия.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054