Аферист продавал место на Фархадском рынке за 15 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Оперативники в Ташкенте задержали мужчину, обещавшего выделить место на рынке за 15 тысяч долларов.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в своем Telegram-канале, оперативное мероприятие провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
"Гражданин М.М. был задержан с вещественными доказательствами при получении путем мошенничества 15 тысяч долларов от предпринимателей К.Ю. и А.Ш. взамен на приобретение места для торговли на рынке "Фарход дехкон бозори» Учтепинского района", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее гражданин М.М. уже получил путем мошенничества 1800 долларов взамен на нострификацию дипломов двух граждан, обучавшихся за рубежом.
По данному факту в отношении М.М. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса стан, ведутся следственные действия.