Аферист продавал место на Фархадском рынке за 15 тысяч долларов

Мужчину задержали с поличным в момент получения денежных средств.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Оперативники в Ташкенте задержали мужчину, обещавшего выделить место на рынке за 15 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в своем Telegram-канале, оперативное мероприятие провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

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"Гражданин М.М. был задержан с вещественными доказательствами при получении путем мошенничества 15 тысяч долларов от предпринимателей К.Ю. и А.Ш. взамен на приобретение места для торговли на рынке "Фарход дехкон бозори» Учтепинского района", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что ранее гражданин М.М. уже получил путем мошенничества 1800 долларов взамен на нострификацию дипломов двух граждан, обучавшихся за рубежом.

По данному факту в отношении М.М. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса стан, ведутся следственные действия.