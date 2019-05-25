В Узбекистане задержали большую партию наркотиков из Афганистана

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности и военнослужащие пограничных войск СГБ задержали граждан Афганистана - Окмурода Курбана угли 1984 года рождения и Абдулманнона Мухаммадназара угли 1997 года рождения.
"Они незаконно пересекли государственную границу в Сурхандарьинской области через Амударью. В ходе осмотра у них было обнаружено и изъято свыше 44 кг 417 гр. наркотических средств, в том числе - 35 кг 345 гр. опия, 5 кг 21 гр. гашиша и 4 кг 51 гр. героина", - сообщает УзА.
"Как выяснилось, Баходир Низомбоев ввез наркотические средства на территорию республики контрабандным путем с помощью своего знакомого в Кыргызстане по имени "Женис", - указывает агентство.
В настоящее время по данным фактам Управлением СГБ по Сурхандарьинской и Ферганской областям возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.