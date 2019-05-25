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Изъятый героин

В Узбекистане задержали большую партию наркотиков из Афганистана

Государственный таможенный комитет Узбекистана
Происшествия
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В ходе оперативного мероприятия были задержаны афганистанцы и кыргызстанцы, пытавшиеся ввезти в Узбекистан контрабанду наркотиков.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности и военнослужащие пограничных войск СГБ задержали граждан Афганистана - Окмурода Курбана угли 1984 года рождения и Абдулманнона Мухаммадназара угли 1997 года рождения.

"Они незаконно пересекли государственную границу в Сурхандарьинской области через Амударью. В ходе осмотра у них было обнаружено и изъято свыше 44 кг 417 гр. наркотических средств, в том числе - 35 кг 345 гр. опия, 5 кг 21 гр. гашиша и 4 кг 51 гр. героина", - сообщает УзА.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
В Ташкенте задержали продавцов ртути
Кроме того, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области, был задержан житель города Коканд 45-летний Исроил Ганиев в момент покупки у жителя Намангана 46-летнего Баходира Низомбоева 2 кг 162 гр. опия.

"Как выяснилось, Баходир Низомбоев ввез наркотические средства на территорию республики контрабандным путем с помощью своего знакомого в Кыргызстане по имени "Женис", - указывает агентство.

В настоящее время по данным фактам Управлением СГБ по Сурхандарьинской и Ферганской областям возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Теги:
борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотрафик, наркотики



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