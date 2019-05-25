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Двое узбекистанцев погибли, еще двое пострадали в ДТП в Мордовии

Sputnik / Павел Львов
Происшествия
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Получившие ранения пассажиры легкового автомобиля находятся в больнице, их состояние тяжёлое стабильное. Генконсульство Узбекистана в Казани установило связь с органами власти на месте и держит ситуацию на контроле.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Двое граждан Узбекистана погибли, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 25 мая, на территории Мордовии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"На трассе М5 "Урал", пролегающей по территории Республики Мордовия (Россия), автомобиль Chevrolet Spark (госномер Узбекистана 50 Н982 НА), в котором ехали четверо узбекских граждан, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком", - говорится в сообщении.

В результате водитель Дадахонов Носиржон Тошмуродович, 12.11.1961 г.р., и пассажир Жамолиддинов Дилшодбек Турсунбек угли, 05.05.1991 г.р., от полученных травм скончались на месте.

В Зубово-Полянскую районную больницу госпитализированы с травмами пассажиры Кодиров Абдугаффор Абдужабборович, 13.01.1969 г.р., и Холиков Абдикодир Абдумаликович, 02.07.1969 г.р. Их состояние, по сообщению медиков, тяжёлое стабильное.

Генконсульство Узбекистана в Казани установило связь с органами власти на месте и держит ситуацию на контроле.

Теги:
смерть, ДТП, Россия, Узбекистан



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