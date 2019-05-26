Сбил и скрылся: под Кашкадарьей разыскивают виновника смертельного ДТП

МВД разыскивает свидетелей ДТП, в результате которого погиб молодой человек.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 25 мая, в Яккабагском районе Кашкадарьинской области.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, на 16-м км. дороги Яккабог-Чирокчи-Кукдала-Шурбозор водитель сбил 21-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

"В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, приняты меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление", - говорится в сообщении.

В ведомстве обратились ко всем гражданам, которые владеют информацией о водителе или его автомобиле, сообщить об этом в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефону 102.