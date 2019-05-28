В Ташкенте раскрыли тяжкое преступление 22-летней давности

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о задержании двоих мужчин, которых подозревают в совершении разбойного нападения и убийства в феврале 1997 года.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Ташкенте задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении убийства 22 года назад, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Девятого февраля 1997 года около 17:10 часов в Учтепинском (ранее Акмаль-Икрамовском) районе был обнаружен труп жителя Чиланзара 1962 года рождения с признаками убийства. Также была найдена женщина — мать убитого, на ее теле имелись колото-резаные раны.

Сотрудники Управления по расследованию особо тяжких преступлений при Генпрокуратуре установили, что двое мужчин, вступив в преступный сговор с целью хищения чужого имущества, совершили разбойное нападение на дом. Они убили хозяина, ранили его мать и украли драгоценности.

© Sputnik / Стрингер На мусорной свалке в Бекабаде нашли труп женщины

Виновность задержанных М.И. и А.Т. подтвердили, в частности, обнаруженные на месте происшествия отпечатки пальцев, опознание, проверка показаний на месте, очная ставка. Кроме того, они дали признательные показания.

Двадцать седьмого мая М.И. и А.Т. были привлечены в качестве подозреваемых и задержаны в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Узбекистана.

Расследование уголовного дела продолжается.