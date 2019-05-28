14:35 28 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Преступник за решеткой

В Ташкенте раскрыли тяжкое преступление 22-летней давности

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
13610

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о задержании двоих мужчин, которых подозревают в совершении разбойного нападения и убийства в феврале 1997 года.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Ташкенте задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении убийства 22 года назад, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана. 

Девятого февраля 1997 года около 17:10 часов в Учтепинском (ранее Акмаль-Икрамовском) районе был обнаружен труп жителя Чиланзара 1962 года рождения с признаками убийства. Также была найдена женщина — мать убитого, на ее теле имелись колото-резаные раны.

Сотрудники Управления по расследованию особо тяжких преступлений при Генпрокуратуре установили, что двое мужчин, вступив в преступный сговор с целью хищения чужого имущества, совершили разбойное нападение на дом. Они убили хозяина, ранили его мать и украли драгоценности. 

мусор на свалке
© Sputnik / Стрингер
На мусорной свалке в Бекабаде нашли труп женщины
Виновность задержанных М.И. и А.Т. подтвердили, в частности, обнаруженные на месте происшествия отпечатки пальцев, опознание, проверка показаний на месте, очная ставка. Кроме того, они дали признательные показания.

Двадцать седьмого мая М.И. и А.Т. были привлечены в качестве подозреваемых и задержаны в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Узбекистана.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги:
Расследование, Генеральная прокуратура Узбекистана, уголовное дело, разбой, Убийство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фестиваль цветов в Намангане
Цветочная фантазия: как украсили Наманган в честь яркого фестиваля
Огромные и нелепые: собаки, которые рассмешат любого - милое видео
Огромные и нелепые: собаки, которые рассмешат любого - милое видео
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054