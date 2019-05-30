13:48 30 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Панорама города Будапешта

В Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, есть погибшие

© Sputnik / Сергей Субботин
Происшествия
Получить короткую ссылку
35 0 0

По меньшей мере семь человек погибли, около 20 туристов считаются пропавшими без вести.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В среду вечером в Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, передает Reuters

Судно пошло ко дну недалеко от здания парламента Венгрии после столкновения с другим туристическим катером. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что на борту в момент аварии находились 30 туристов и три гида, а также команда из двух венгров. Местная полиция сообщила о семерых погибших, около 20 туристов считаются пропавшими без вести.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписал срочный указ о сотрудничестве с правительством Венгрии по спасению туристов. Южнокорейские власти направили в Будапешт 18 чиновников и аварийно-спасательную команду, которая окажет помощь семьям погибших.

Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями – в районе опрокидывания катера сильное течение, а температура воды составляет 10-12 градусов. Национальная служба скорой помощи Венгрии заявила, что шансы найти живыми людей, которые пропали без вести, минимальны.

Теги:
туристы, проишествие, Венгрия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Фигуристка Евгения Медведева на шоу Fantasy On Ice в Макухари
Евгения Медведева ошеломила японцев танцем в чулках – пикантное видео
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054