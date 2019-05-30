В Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли, около 20 туристов считаются пропавшими без вести.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В среду вечером в Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, передает Reuters.

Судно пошло ко дну недалеко от здания парламента Венгрии после столкновения с другим туристическим катером. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что на борту в момент аварии находились 30 туристов и три гида, а также команда из двух венгров. Местная полиция сообщила о семерых погибших, около 20 туристов считаются пропавшими без вести.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписал срочный указ о сотрудничестве с правительством Венгрии по спасению туристов. Южнокорейские власти направили в Будапешт 18 чиновников и аварийно-спасательную команду, которая окажет помощь семьям погибших.

Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями – в районе опрокидывания катера сильное течение, а температура воды составляет 10-12 градусов. Национальная служба скорой помощи Венгрии заявила, что шансы найти живыми людей, которые пропали без вести, минимальны.