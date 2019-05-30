В Бухаре девушка шантажировала парня интимным видео ради нового авто

Девушка заставила парня приехать в автосалон и подписать бумаги на 128 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В Бухаре местный парень попался в руки хитрой мошенницы, которая шантажировала его интимным видео, сообщает пресс-служба Бухарского областного УВД.

"В апреле одна из девушек вступила в половую связь с молодым человеком и сняла это на видео. Затем объявила ему, что покажет это видео всей его семье и друзьям", - говорится в сообщении.

За то, чтобы она удалила данное видео со своего телефона, девушка потребовала автомобиль Gentra.

В последствии, уже в автосалоне, она заставила бедного парня подписать контракт на покупку автомобиля мечты за 128 миллионов сумов.

Естественно, в салоне их уже ждали представители правоохранительных органов.

Против девушки возбуждено уголовное дело.

Напомним, это не первая мошенница в Бухаре: в прошлом году женщина рассказала знакомому о большой партии товара, которую она привезла из Турции и предложила ему совместное ведение бизнеса, после чего взяла у него 152 миллиона сумов.