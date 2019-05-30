Пьяный узбекистанец напал на инспектора БПИ

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Андижанской области пьяный мужчина напал на инспектора Бюро принудительного исполнения (БПИ), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
Сотруднику бюро были нанесены телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Работа сотрудников Бюро принудительного исполнения, знакомого каждому узбекистанцу как организация, возвращающая долги, сопряжена с риском. Ситуации, когда неплательщики ведут себя угрожающе, оскорбляют, применяют физическое насилие, — не редкость.
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Ранее один из инспекторов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о произошедших с ним неприятных случаях. К примеру, порой агрессивные жильцы пытаются столкнуть инспектора с лестницы, когда тот отключает должникам электричество. Причем в бой рвутся даже женщины, не стесняясь применить силу к сотруднику в форме и при исполнении.