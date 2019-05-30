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Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы

Пьяный узбекистанец напал на инспектора БПИ

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Происшествия
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Двое сотрудников Бюро принудительного исполнения собирались проверить показания приборов учета газа.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Андижанской области пьяный мужчина напал на инспектора Бюро принудительного исполнения (БПИ), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана. 

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Вечером десятого мая сотрудники Шахриханского районного отдела бюро пришли к жителю МСГ "Сарой", чтобы проверить показания приборов учета газа. Владелец дома оказался пьян. Мужчина грубо требовал, чтобы инспекторы ушли, и даже ударил одного из них по голове.

Сотруднику бюро были нанесены телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Работа сотрудников Бюро принудительного исполнения, знакомого каждому узбекистанцу как организация, возвращающая долги, сопряжена с риском. Ситуации, когда неплательщики ведут себя угрожающе, оскорбляют, применяют физическое насилие, — не редкость.

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Ранее один из инспекторов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о произошедших с ним неприятных случаях. К примеру, порой агрессивные жильцы пытаются столкнуть инспектора с лестницы, когда тот отключает должникам электричество. Причем в бой рвутся даже женщины, не стесняясь применить силу к сотруднику в форме и при исполнении. 

Теги:
алкоголь, пьяный, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана



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