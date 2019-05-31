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Женщина из Булунгура, пострадавшая от побоев супруга

В Узбекистане жених после свадьбы не оставил живого места на лице невесты

Фото предоставлено потерпевшей
Происшествия
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Пьяный мужчина набросился на девушку и избил ее до бессознательного состояния.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В городе Булунгуре Самаркандской области через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации.

При региональных Комитетах женщин создаются Центры реабилитации женщин, пострадавших от насилия
Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
Для пострадавших от насилия узбекистанок открыты 155 центров адаптации

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, новоиспеченный муж Зухры Умаровой 1988 года рождения не оставил живого места на лице супруги.

Узбекистанка призналась, что 18 мая гуляла на собственной свадьбе, а через 10 дней очутилась в больнице.

В тот злополучный день мужчина, сказав, что пошел в магазин за мороженым, вернулся домой в нетрезвом состоянии и затеял ссору с Зухрой. Закрыв двери в дом, супруг стал жестоко избивать женщину, пока она не потеряла сознание.

Женщина из Булунгура, пострадавшая от побоев мужа
Фото предоставлено потерпевшей
Женщина из Булунгура, пострадавшая от побоев мужа

Услышав крики, к дому прибежал сосед. Он пришел в ужас, увидев Зухру: у девушки была разбита голова, глаза в кровоподтеках и все тело в синяках. Он и отвез несчастную в реанимацию.

Девушка подвергается насилию. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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Умарова пожаловалась, что в правохранительных органах ей порекомендовали лечиться и не проводить медэкспертизу, отметив, что ей самой "это дороже обойдется".

Официальный комментарий от компетентных госструктур Sputnik Узбекистан пока получить не удалось.

Напомним, в Узбекистане работает горячая линия для женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Номер анонимного телефона доверия — 1146

Кроме того, в республике открыты свыше 150 Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия.

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Теги:
Самаркандская область, пьяная драка, драка, свадьба, мужчина, муж, жена, насилие в семье, насилие, Узбекистан



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