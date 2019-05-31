В Узбекистане жених после свадьбы не оставил живого места на лице невесты

Пьяный мужчина набросился на девушку и избил ее до бессознательного состояния.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В городе Булунгуре Самаркандской области через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, новоиспеченный муж Зухры Умаровой 1988 года рождения не оставил живого места на лице супруги.

Узбекистанка призналась, что 18 мая гуляла на собственной свадьбе, а через 10 дней очутилась в больнице.

В тот злополучный день мужчина, сказав, что пошел в магазин за мороженым, вернулся домой в нетрезвом состоянии и затеял ссору с Зухрой. Закрыв двери в дом, супруг стал жестоко избивать женщину, пока она не потеряла сознание.

Фото предоставлено потерпевшей Женщина из Булунгура, пострадавшая от побоев мужа

Услышав крики, к дому прибежал сосед. Он пришел в ужас, увидев Зухру: у девушки была разбита голова, глаза в кровоподтеках и все тело в синяках. Он и отвез несчастную в реанимацию.

Умарова пожаловалась, что в правохранительных органах ей порекомендовали лечиться и не проводить медэкспертизу, отметив, что ей самой "это дороже обойдется".

Официальный комментарий от компетентных госструктур Sputnik Узбекистан пока получить не удалось.

Напомним, в Узбекистане работает горячая линия для женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Номер анонимного телефона доверия — 1146.

Кроме того, в республике открыты свыше 150 Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия.