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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте сотрудника патрульно-постовой службы наказали за грубость

Sputnik
Происшествия
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Ранее в соцсетях распространился ролик, в котором сотрудник патрульно-постовой службы грубо разговаривает с гражданином.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В ГУВД столицы прокомментировали распространившееся в соцсетях видео, где сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) грубит гражданину, который сделал ему справедливое замечание.

Мужчина задал сотруднику ППС вопрос: почему тот не включил ближний свет фар патрульного автомобиля, как предписано законом.

"Сообщаем, что по данному факту в отношении сотрудника назначено служебное расследование", — говорится в публикации.

По данным Nuz.uz, ему был объявлен выговор. С другими сотрудниками провели беседу, в ходе которой объяснили, что грубо общаться с гражданами — недопустимо. 

Теги:
водитель, Ташкент, проверка, ГУВД Ташкента



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