Граждане Узбекистана отравились газом в Караганде – список пострадавших

Мужчины делали ремонт в новостройке. По предварительным данным, там произошла утечка угарного газа из бензинового агрегата.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Караганде в ночь на 3 июня 16 граждан Узбекистана отравились бытовым газом в новостройке, где делали ремонт. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Предварительная причина — утечка угарного газа из бензинового агрегата.

Узбекистанцев доставили в больницу. Врачи поставили им следующий диагноз: ингаляционное отравление бытовым газом, в том числе угарным, средней степени тяжести, токсико-гипоксическая энцефалопатия.

Список пострадавших (по данным отделения токсикологии областного медицинского центра):

Хусанов Сардор, 20.07.2001 г.р.;

Джураев Валентин, 15.04.1998 г.р.;

Хусанов Шарип, 08.02.1973 г.р.;

Точканов Алишер, 17.10.1996 г.р.;

Неъматов Бахадур, 30.03.1992 г.р.;

Элбаев Одил, 12.04.1986 г.р.;

Елбаев Фарух, 02.02.1992 г.р.;

Точканов Шахзод, 10.03.1999 г.р.;

Точканов Дастан, 24.10.1995 г.р.;

Точканов Айбек, 15.02.1996 г.р.;

Искандаров Обид Саллоходинович, 01.08.1995 г.р.;

Самиев Азбек, 01.01.1998 г.р.;

Хусанов Эгамберди, 25.01.1976 г.р.;

Маурутов Иззат, 01.01.1991 г.р.;

Хусанов Нияз, 01.01.1990 г.р.;

Хусанов Кобонует, 18.04.1982 г.р.

По данным МИД, Эгамберди Хусанов, Иззат Маурутов, Нияз Хусанов и Кобонует Хусанов покинули приемный покой, поскольку их состояние стабилизировалось.

Сотрудники правоохранительных органов Караганды разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.

Посольство Узбекистана открыло горячую линию: +7777 218 20 20.